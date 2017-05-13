В Петербурге пассажир такси избил водителя и угнал его машину

21 апреля в Петербурге пассажир такси избил 45-летнего водителя и угнал его автомобиль. Предполагаемый угонщик задержан, им оказался 40-летний мужчина, которого нашли в Выборгском районе.

Как сообщается, 21 апреля, в районе 5 часов утра, таксист принял заказ довести клиента. Возле дома, расположенного на проспекте Мориса Тореза, пассажир такси набросился на водителя и стал избивать его руками. Таксист вышел из своего авто, а нападающий воспользовался моментом и уехал на чужой машине.

Пострадавший таксист обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверки и стали искать угонщика. По подозрению в нападении и угоне машины в Выборгском районе полицейские нашли и провели задержание 40-летнего мужчины. Сейчас на обсуждении стоит вопрос о возбуждении уголовного дела и начале разбирательств. Детали и подробности устанавливаются. В региональном ГУ МВД России сообщили о начале расследований.