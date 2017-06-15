В Ростове из-за задымления эвакуировали посетителей ТЦ «Талер»

В Ростове-на-Дону в ТЦ «Талер», расположенном на улице Зорге, случилось задымление. По данным очевидцев, посетителей эвакуировали, но уже через 30 минут впустили обратно.

Как сообщается, в ростовском торговом центре «Талер» по громкой сети сообщили о задымлении. Система оповещения сообщила о том, что в одном из залов ТЦ возможен пожар.

Посетители ТЦ, услышав сигнал о задымлении, самостоятельно покинули здание комплекса. В сообщении о возможном пожаре всех, кто находился в торговом центре, просили покинуть его без паники и происшествий. По-видимому, посетители справились с поставленной задачей и смогли провести эвакуацию без инцидентов. Уже через 30 минут после эвакуации посетителей стали пускать внутрь.

По данным местных СМИ, в ТЦ «Талер» проводилась учебная тревога, которая была направлена на проверку того, как быстро будет осуществляться эвакуация в экстренных случаях.