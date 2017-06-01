В Подмосковье мигранта жестоко изрубили лопатой

В Пушкинском районе Подмосковья нашли труп мигранта, на его теле были рубленные раны, рядом с ним обнаружили лопату и обрезок металлической трубы. Факт обнаружения трупа подтвердил дежурный офицер регионального ГУ МВД России.

Дежурный офицер заявил о подтверждении факта нахождения трупа в Пушкинском районе Подмосковья. Деталей и подробностей случившегося не уточнялось. В СМИ появились данные о том, что погибший был приезжим в Россию мужчиной и на его теле зафиксировали повреждения и раны рубленного характера.

По данным, мигранта жестоко изрубили лопатой. Рядом с трупом была найдена лопата и обрезок металлической трубы. СМИ уже отметили, что с найденных предметов сняли отпечатки пальцев и начали проверки. Детали и подробности инцидента пока не сообщаются. Помимо факта нахождения трупа в правоохранительных органах другой информации не предоставляется. Но, согласно данным источников, мигрант погиб от травм, полученных от лопаты.