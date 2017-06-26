В Саратове экс-заключенный из безысходности поджог машину, чтобы вернуться обратно в тюрьму

В Саратове мужчина, неделю назад освободившийся от тюремного заключения, поджог машину ВАЗ-2112. Экс-заключенный рассказал, что хотел обратно в тюрьму, так как попал в безысходное положение.

Мужчина, освобожденный из тюрьмы, столкнулся с жизненными трудностями и решил вернуться обратно в тюрьму. Для этого он устроил поджог машины, которая находилась в Саратове 1-м Казачьем тупике. Во время поджога ему стал плохо. Мужчину доставили в больницу, где ему предварительно диагностировали отравление продуктами горения.

Экс-заключенный рассказал, что он находился в безысходном положении. Спустя неделю после освобождения из тюрьмы он не нашел для себя лучшего варианта, чем совершить противоправное действие и еще раз получить наказание в виде тюремного заключения. Для этого он попытался привлечь к себе внимание путем поджога машины.

Как сообщают эксперты, экс-заключенные часто сталкиваются с трудностями после освобождения из тюрьмы. Процесс социальной адаптации для многих осужденных проходит весьма трудно и в жизни «на свободе» некоторые так и не находят себе места.