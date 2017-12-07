В Ижевске пенсионеры начали из-за скидок громить магазин в ТЦ "Кит"

В день открытия магазина «Галамарт» были обещаны хорошие скидки для первых покупателей. Из-за этого пенсионеры начали громить магазин, чтобы первыми сделать покупку.

В Интернет попало видео, которое показывает первые минуты открытия магазина «Галамарт». Воодушевлённые покупатели, забыв обо всех правилах приличия, распихивают других жителей с целью первыми попасть в магазин.

Первым препятствием для рвущихся пенсионеров стал небольшой экскаватор, однако самые отчаянные решили нарушить законы физики и побежали по другому экскаватору, движущемуся вниз.

Перед самим «Гарамартом» толпа стала настойчиво пихать друг друга вперёд, не обращая внимания на то, что они наносят ущерб декорациям и воротам-пищалкам. Охранник вначале пытался отстоять сохранность собственности магазина, однако его никто не услышал.

В комментариях жители Ижевска были шокированы роликом. Они считают, что животное поведение пожилых людей не стоит того, чтобы сэкономить пару рублей. Другие похвалили рекламное агентство, которое занимается раскруткой магазина, так как такое нашествие означает полный успех.