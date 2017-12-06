В Перми неожиданный снегопад стал катастрофой для водителей на летней резине

Многие водители в Перми с наступлением потепления сменили резину. Но резкое похолодание и снегопад стали причинами большого количества ДТП.

В социальной сети очевидец выложил кадры очередной аварии, которая произошла во время неожиданного снегопада в Перми. Автор публикации обратил внимание на то, что с наступлением первых тёплых дней весны почти все водители сменили зимние покрышки на летние.

Подписчики начали активный спор на эту тему. Одни считают, что летние покрышки не являются помехой для безопасной езды даже во время снегопада и гололёда, другие же возмущаются такой халатностью и согласны с тем, что летняя резина во время снежного покрова является частой причиной ДТП.