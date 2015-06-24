В Индии отец убил двух дочерей за плохое воспитание и отношение к родителям

В Индии отец убил собственных двух дочерей за то, что они плохо относились к родителям. Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве.

Как стало известно, в индийском городе Вашим штата Махарашта сотрудники полиции арестовали мужчину, который жестоко расправился со своими двумя дочерьми. По некоторым данным, мужчина решился на убийство собственных двух дочерей, так как не смог им дать правильное воспитание и они неуважительно и плохо относились к своим родителям.

Во время допроса он дал признательные показания, как именно мужчина расправился со своими детьми не сообщается. По факту произошедшего будет проведена следственная проверка, материалы уголовного дела передадут в суд, который и будет решать судьбу горе-отца.