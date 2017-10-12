В Тюмени ищут хозяина собаки, попавшей под колеса машины

21 апреля в Тюмени автоледи сбила собаку, животное не оставили без внимания и доставили к ветеринару. Оказалось, что собака не имеет дома и живет на территории завода, теперь ей ищут любящего хозяина.

Как сообщают местные СМИ, в Тюмени под колеса автомобиля попала собака. Пес перебегал дорогу и на него наехала автоледи. Женщина не стала оставлять собаку на дороге, она остановила машину и вместе с очевидцами происшествия решила отвезти пострадавшее животное в больницу.

Пес был сильно напуган, ветеринар заявил об отсутствии сильных травм у животного. На шее у собаки был ошейник, адреса на нем не было. Благодаря отзывчивым горожанам, в социальных сетях нашли место, где до аварии обитал пес. Собака жила на заводе, расположенного на улице Ватутина. Там ее кормил мужчина, иногда он лечил ее после драк с другими собаками. Однако, утверждают пользователи, собаке нужен дом и постоянное жилье.

Сейчас пострадавшая в ДТП собака приходит в себя после аварии и ждет того, кто захочет ее приютить. Желающих взять пса к себе домой и подарить ему любовь и заботу просят обратиться по номеру 89048899391.