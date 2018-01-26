Жителей Владивостока заперли на ключ в кинотеатре

Жителей Владивостока заперли в кинотеатре на ключ. О произошедшем сообщила одна из свидетелей, которая находилась в кинотеатре на вечернем сеансе, однако название заведения она не стала называть.

В социальной сети женщина рассказала, что вместе с друзьями отправилась в кинотеатр, чтобы хорошо провести время. Фильм не произвел на них должного впечатления и тогда компания решилась уйти из кинозала за полчаса до окончания картины. Когда они подошли к выходу, оказалось, что дверь в кинозал заперта и открыл ее охранник.

Женщина возмутилась и отметила, что в случае ЧП люди не смогут покинуть зал, если охранник не подоспеет вовремя или вовсе скроется раньше всех. Пользовательница соцсети также посоветовала руководству кинотеатра обратить внимание на действия сотрудников, ведь во время ЧП в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово также сообщали, что кинозалы оказались заперты, пусть полиция и не подтвердила данную информацию.

Пользователи соцсетей разбились на два лагеря, одни из которых сообщали, что охранник поступил правильно, ведь во время вечернего сеанса в зал могли проникнуть пьяные люди или безбилетники, а другие заявили, что подобные действия охраны недопустимы.