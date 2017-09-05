В Омской области двое мужчин в извращенной форме изнасиловали 59-летнюю женщину

В Омской области 59-летняя жительница Москаленского района стала жертвой изнасилования, на нее напали двое мужчин 29 и 32 лет. Насильники в извращенной форме надругались над женщиной 11 апреля, о случившемся она решилась рассказать лишь сейчас.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы, в Омской области двое мужчин изнасиловали женщину. 11 апреля, в Москаленском районе, 59-летняя местная жительница стала жертвой нападения 29-летнего и 32-летнего мужчин.

По данным, мужчины изнасиловали женщину. Свои сексуальные желания омичи удовлетворяли в насильственной форме и делали это извращенными способами. Женщина не сразу обратилась в полицию. Лишь спустя 10 дней она решилась рассказать о случившемся и попросила сотрудников правоохранительных органов привлечь ее насильников к ответственности.

Сейчас полиция ведет проверки. Уже известно, что мужчины, подозреваемые в извращенном изнасиловании 59-летней женщины, являются местными жителями и судимостей ранее не имели.