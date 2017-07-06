В Брянске рухнувший во время грозы тополь сломал ногу женщине

В Брянске во время грозы тополь упал прямо на женщину, сломав ей ногу. Отмечается, что жильцы дома несколько раз обращались к властям с просьбой спилить данное дерево, представляющее угрозу для людей.

Как известно, в Брянске в субботу, 21 апреля, разгулялась непогода, в результате чего ураган во время грозы свалил тополь на Орловской улице. Именно в этот момент женщина бежала домой, скрываясь от дождя, тогда же на нее и упало дерево. Пострадавшую женщину освободили спасатели и доставили в больницу, где врачи нашли у нее перелом голени.

Очевидцы произошедшего сообщают, что уже несколько раз обращались в администрацию Брянска с просьбой спилить опасное дерево, которое могло рухнуть в любой момент. Сын пострадавшей рассказал, что власти не реагировали на обращения граждан, в результате чего пострадала его мама. Он отмечает, что все могло закончиться вовсе не переломом, а смертью, если бы его мама бежала медленнее.

Также одна из свидетелей произошедшего рассказала, что следом за этой пострадавшей женщиной бежала домой с коляской, и тополь мог задеть ее ребенка.