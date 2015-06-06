В Ростове подростки курили и бросали непотушенные окурки в окна квартир

В Ростове три несовершеннолетние девочки едва не сожгли квартиру на цокольном этаже по улице 24 Линия, бросив непотушенный окурок в открытое окно. О произошедшем в соцсети рассказала очевидица, которая и засняла девочек на камеру.

Как рассказала женщина в соцсети, вечером она шла по улице и заметила трех девочек в возрасте 12-13 лет, одна из которых курила. В какой-то момент несовершеннолетняя выбросила непотушенный окурок прямо в открытое окно квартиры на цокольном этаже. После совершенного поступка злоумышленница попыталась скрыться, а ее подруги стали стучать в это окно, чтобы предупредить хозяев квартиры о произошедшем. Позднее преступница вернулась и стала уговаривать подруг уйти, так как эта квартира может загореться.

Очевидица не рассказала, чем закончился данный инцидент, просто поинтересовалась, куда смотрят родители подростков. Пользователей соцсетей привело в бешенство произошедшее, они заявили о том, что в квартире уже страшно открывать окно, так как такие невоспитанные подростки могут забросить в него, что угодно.

Другие же призвали родителей более тщательно следить за своими детьми, ведь когда-то их могут поймать сознательные взрослые и за руку отвести в полицию, или, что хуже, самостоятельно заняться их "воспитанием".