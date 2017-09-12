В Нижегородской области мужчина избил диспетчеров такси из-за путаницы

Камера видеонаблюдения одного из таксопарков в Нижегородской области зафиксировал вопиющий случай. Некий мужчина вломился в диспетчерскую и начал бить находящихся там сотрудниц. Позже выяснилось, что это была его месть за хамское поведение, однако таксопарки индивидуум умудрился перепутать, как сообщает VladTime.

Рассказали об этом во «ВКонтакте». Разозлённый клиент решил отомстить работнице таксопарка, грубо с ним обращавшейся. Он влетел в комнату, где сидели диспетчеры, и с размаху ударил по голове сначала одну женщину, а потом и вторую. Далее мужчина ещё и ударил с ноги одну из жертв, упавшую на пол. Позже выяснилось, что именно эти работницы были ни в чём не виноваты – мститель пришёл не в тот таксопарк.

В Сети мужчину раскритиковали. Люди подчеркнули, что даже если диспетчер была и не права, нужно было пожаловаться в администрацию, а не пытаться решить проблему кулаками.