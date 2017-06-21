Старый, глухой и слепой пес всю ночь охранял 3-летнюю потерявшуюся девочку

СМИ рассказали о необычном случае, когда пес проявил преданность и помог ребенку избежать опасностей. В Австралии 3-летнюю девочку в течении 10 часов охранял ее пес, ребенок потерялся, а старая, глухая и почти слепая собака его стерегла.

Как сообщают СМИ, в Австралии потерялась 3-летняя девочка. После обеда она ускользнула от своих родителей и покинула дом. Вместе с ней пропал и 17-летний пес по кличке Макс. На поиски потерявшееся девочки отправились больше 100 добровольцев и сотрудников полиции. К ночи поиски не увенчались успехом и были приостановлены. Уже утром, когда люди вновь стали искать потерявшуюся девочку, ее нашли.

Оказалось, что девочка находилась в нескольких километров от своего дома. Рядом с ней был и пес Макс. Собака, которая уже не могла слышать и почти не видит, не бросила ребенка. Пес всю ночь охранял девочку и спас ее от возможных опасностей и нападения диких животных.

Случай тронул пользователей. Преданность собак всегда впечатляет и такие случаи лишь подтверждают, что домашние животные способны защитить своих хозяев.