В Литве пьяный эстонец напал с кулаками на украинца из-за споров о России

В Литве спор приезжего из Эстонии и украинца завершился дракой, эстонец избил своего оппонента из-за споров о росийско-украинской ситуации. Инцидент случился в городе Каунасе, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Литвы.

Как сообщается, в ночь с 16 на 17 апреля в Литве случилась драка, при помощи кулаков отношения выясняли мужчины, приехавшие из Эстонии и Украины. В одном из баров Каунаса они обсуждали конфликт России и Украины, делясь своим мнением о сложившейся ситуации. В итоге, мнение украинца весьма не понравилось пьяному эстонцу.

Сначала беседа мужчин переросла в спор, затем, когда украинец вышел из бара, а эстонец отправился за ним – конфликт закончился дракой. Мужчина из Эстонии повалил украинца на землю и избил его. Пострадавшего мужчину, приехавшего из Украины, доставили в больницу. Там оказалось, что в драке он не сильно пострадал, его травмы были легкими.

В ходе полицейских разбирательств уроженец Эстонии, избивший украинца из-за споров о России, признал свою вину и заявил, что жалеет о случившемся. Украинец, в свою очередь, заявил об отсутствии претензий в адрес своего обидчика. По просьбе пострадавшего украинца досудебное разбирательство прекратили. По словам мужчины из Украины, в Литву он приехал совсем недавно, здесь он хочет найти работу и жилье. Однако, после данного инцидента он задумался о возвращении домой.