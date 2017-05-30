В Мытыщах во время урагана мужчину задавило вагоном

21 апреля в Москве и Подмосковье бушует страшный ураган от которого пострадали уже около десятка человек. Источники в экстренных службах области уведомляют о гибели мужчины в Мытищинском районе.

По словам источника, во время непогоды мужчина проходил рядом со строительным вагончиком. Шквальный ветер сдвинул бытовой объект с места и опрокинул прямо на прохожего. Покойный выглядит примерно на 35 лет.

Представители московского ГУ МВД подтвердили факт смерти человека. Пресс-служба ведомства, однако, не распространяется о подробностях происшествия.

Ранее "Версия" писала, что на юго-западе Москвы в результате погодных условий рухнуло дерево. Ствол травмировал трех человек, одним из которых оказался трехмесячный ребенок.