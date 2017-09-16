В Твери Ford Fusion загорелся из-за непогашенного мангала

В центральном районе Твери непогашенный мангал мог стать причиной пожара в иномарке Ford Fusion, который начался 21 апреля. Об этом пишут региональные СМИ.

Автомобиль был оставлен владельцем у первого дома на площади Славы. Накануне вечером соседи заметили белую дымку под задним стеклом автомобиля, однако списали это на запотевшие из-за перепада температуры окна. На следующий день они увидели клубы дыма и тут же послали сигнал в МЧС.

По вызову прибыли сотрудники пожарной части №4. Они оперативно разбили окно с водительской стороны и погасили огонь на начальной стадии, пока тот ещё не успел охватить всё транспортное средство. В итоге пострадал, по большей части, лишь багажник. Оттуда пожарные извлекли мангал и пакет с углем. Они предполагают, что остатки костра со временем вспыхнули вновь.