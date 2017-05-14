В Москве упавшее дерево травмировало двух взрослых и трехмесячного ребенка

21 апреля в Москве дерево упало из-за непогоды и травмировало трех человек: двух взрослых и трехмесячного ребенка. Так уведомил заместитель московского мэра Леонид Печатников.

Инцидент произошел после полудня в юго-западной части столицы. Древесный ствол рухнул на улице Сумской из-за сильного ветра. Ранее ГУ МЧС передавало предупреждение синоптиков, которые прогнозировали грозу, падение температуры и шквальный ветер скоростью до 25 метров в секунду.

По словам Леонида Печатникова, младенец в находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей Морозовской больницы. При этом одного из взрослых разметили в больнице имени Юдина, а второго пострадавшего - в 13-й городской.