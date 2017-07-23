В Китае загорелся грузовик с химикатами

В Китае произошло ДТП, в результате которого произошло возгорание. Причиной этому послужило то, что один из грузовиков перевозил химикаты.

21 апреля в 3:55 в китайской провинции Ганьсу недалеко от города Тяньшуй, что находится на северо-западе страны, в результате дорожной аварии произошло возгорание фуры, перевозившей опасные химические вещества.

СМИ сообщают, что водитель грузовика, который перевозил сахарный песок стал виновником этого ДТП. Мужчина не смог справится с управлением, в следствии чего произошло столкновение с фурой, в бункере которой находились химические вещества, а в частности пентасульфид фосфор. Из-за столкновения двух грузовиков, произошло возгорание грузовика с химикатами.

Пожарники смогли потушить огонь только спустя несколько часов. Из-за того, что огонь был довольно-таки сильным, плотные клубы дыма заполнили воздух и начали подниматься вверх. Запах сгоревших химикатов можно было услышать на очень большом расстоянии от самого места столкновения.

Источники сообщают, что виновник аварии, который был за рулем грузовика, перевозившего сахар, умер на месте. Водитель фуры с химикатами получил серьезные ранения и был госпитализирован в местной больнице.