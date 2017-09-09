В Омске бойцовский пес покусал дошкольника на прогулке

20 апреля в омском поселке Чернолучье бойцовская собака погрызла ребенка на прогулке. Об этом в соцсети "ВКонтакте" рассказал близкий посрадавших.

По словам автора, в пятницу бабушка вместе с детьми шли в детский сад. По дороге они решили выгулять своего домашнего питомца, однако столкнулись с мужчиной, который вел на поводке крупную собаку бойцовской породы. Заметив сородича поменьше, пес сумел сорваться с поводка и броситься в атаку. Один из ребят бросился спасать свою собачку и тоже пострадал от зубов агрессора. При этом хозяин атаковавшей собаки, которого называют сотрудником МЧС, не удосужился помочь пострадавшим, а лишь увел свою собаку и ретировался домой.

Пользователь добавил, что жители Чернолучья несколько раз делали спасателю замечание и призывали его надевать намордник на животное, однако просьбы не возымели эффекта. После инцидента с покусанным ребенком в полиции возбуждать уголовное дело отказались. Теперь автор просит у соотечественников совета, в какое ведомство следует обратиться по этому поводу. Ведь в следующий раз оказавшийся на свободе пес может проникнуть в детский лагерь поблизости и травмировать там множество детей. Омичи, в свою очередь, советуют обращаться в различны инстанции. Среди них: суд, прокуратура и начальство МЧС. Некоторые даже предлагали самостоятельно разобраться с опасным животным.