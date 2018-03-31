Бастрыкин рассказал о сроках расследования пожара в "Зимней вишне"

Во время лекции для студентов Санкт-Петербургского государственного университета глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о необходимом времени для полного расследования пожара в Кемерово. Его слова передала представитель ведомства Светлана Петренко на официальном сайте.

По словам Александра Бастрыкина, проверка всех обстоятельств трагических событий в ТРК "Зимняя вишня" займет несколько месяцев. Много времени займут различные сложные экспертизы. Например, заключение строительной комиссии выяснит, можно ли было вообще использовать здание бывшей кондитерской фабрики под торгово-развлекательный центр. Финансово-экономическое заключение продемонстрирует, какие средства владельцы выделяли на безопасность помещений. Также предстоит оценить с точки зрения закона действия спасателей МЧС.

Светлана Петренко утверждает, что Александр Бастрыкин от лица следователей пообещал обеспечить соблюдение прав всех пострадавших при пожаре. Именно для этого нужно провести тщательное, всестороннее и объективное расследование.

Как писала "Версия" раньше, четвертый этаж торгового центра "Зимняя вишня" загорелся 25 марта. События того дня привели к гибели 60 человек и травмам 79. В МЧС предполагают, что причиной могло стать короткое замыкание электрооборудования. Александр Бастрыкин же на одной из прошлых лекций обвинил горючие кубики китайского производства.