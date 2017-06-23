12-летний мальчик отправился на Бали, украв у мамы кредитную карту после ссоры

С новыми технологиями даже маленькие дети могут организовать себе путешествие. Так 12-летний житель Австралии устроил себе отпуск за деньги с кредитной каточки матери.

После ссоры со своей мамой подросток нашёл в интернете авиакомпанию, которая не требует, чтобы несовершеннолетнего сопровождали взрослые. Также парень забронировал себе четырёхзвёздный отель и отправился в самостоятельное путешествие.

Причиной внезапного отъезда подростка стала ссора с его мамой Эммой. После этого 12-летний сын выманил у неё загранпаспорт и украл кредитную карту, чтобы организовать себе поездку в Индонезию.

В день отъезда мальчик не пошёл в школу, а отправился на поезде в аэропорт. Чтобы попасть на самолёт мальчик использовал специальный автомат самообслуживания и спокойно прилетел на остров.

Тем временем его мама обратилась в полицию, так как сын не появился в школе. Когда же его нашли, мальчик прекрасно проводил свой шикарный отдых на море.

Мама маленького путешественника была огорчена его поступком и даже не смогла найти слов, чтобы описать свои чувства.