В Воронеже из-за проблем с сигнализацией загорелось общежитие

Во «ВКонтакте» жительница Воронежа рассказала о возгорании в общежитии на улице Туполева. Случилось это из-за проблем с сигнализацией, как сообщает издание VistaNews.

По словам автора публикации, примерно в 2 часа ночи начал гореть холл второго этажа дома. Сотрудники МЧС проводили эвакуацию жильцов с верхних этажей, используя для этого пожарные лестницы.

Общежитию был причинён большой вред. Ряд комнат выгорели до конца, на лестницах тоже заметны последствия. Отсутствуют горячая вода и электричество. Жильцы, особенно те, в семьях которых есть маленькие дети, ощущают сильный дискомфорт. Нет возможности готовить пищу и постирать вещи.