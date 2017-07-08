ФСБ устранила сторонника ИГ и пресекла теракт в Ставрополье

Федеральная служба безопасности России 21 апреля устранила сторонника "Исламского государства"*, который намеревался совершить теракт против правительства Ставрополья. Так уведомляет пресс-служба госструктуры.

Сотрудники ведомства уличили в преступной деятельности террориста, который присягнул на верность лидеру "ИГ"* Абу Бакру аль-Багдади. Последний, по оперативным данным, расположился в Сирии. Сторонник террористической организации запланировал серию громких терактов и готовил для этих целей стрелковое оружие и самодельную взрывчатку.

В ФСБ уточнили, что террорист планировал организовать теракт возле здания региональной администрации и органа по обеспечению безопасности. Однако силовики оперативно раскрыли его планы. Во время задержания мужчина начал отстреливаться. В итоге получил тяжелое ранение и погиб на месте.