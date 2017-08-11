В Хакассии два человека разбились на легкомоторном самолете

21 апреля в Хакассии при крушении легкомоторного самолета два человека насмерть разбились в притоке Абакана. Так уведомила пресс-служба СУ СК по республике.

ГУ МЧС передает, что двухместный воздушный транспорт около 13 часов потерпел крушение при жесткой посадке вблизи дачного кооператива Орбита. Это в паре километров от поселка Кайбала Алтайского района.

В пресс-службе регионального Следственного комитета подтверждают, что в результате падения скончались два члена экипажа, которые находились в кабине. Начато уголовное дело. Правоохранители руководствуются признаками нарушения правил безопасности управления и эксплуатации воздушно-транспортных средств. Носовая часть самолета сильно повреждена, однако местные жители не пострадали. Более подробно обстоятельства катастрофы проверят участники оперативно-следственной группы.