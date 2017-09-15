МИД РФ призывает США и РК к снижению военного напряжения у берегов КНДР

Внешнеполитическое ведомство России призывает США и Южную Корею пойти навстречу КНДР, чтобы снизить военное напряжение в регионе. Такое обращение 21 апреля опубликовано департаментом информации и печати МИД РФ.

Представители министерства в документе порекомендовали вышеуказанным странам сделать адекватные шаги к примирению, после решения Северной Кореи свернуть ядерные испытания. Они считают, что США и РК следует добиваться взаимовыгодных соглашений с КНДР в рамках грядущих американо-северокорейского и межкорейского саммитов.

В сообщении также сказано, что российские дипломаты положительно воспринимают заявление главы Трудовой партии Ким Чен Ына об остановке испытаний и работы ядерного полигона в КНДР. Авторы отмечают, что этот поступок станет "важным шагом" для дальнейшего снижения напряжения на Корейском полуострове и дальнейшей нормализации геополитической ситуации в Северо-Восточной Азии.

В МИД добавили, что в целом политика региона положительно развиваются в правильном русле по предложенному РФ и Китаем плану. Его первый этап предусматривает обоюдное прекращение военной активности. Затем КНДР должно наладить прямые контакты с США и Южной Кореей, чтобы впоследствии выйти на масштабные переговоры относительно решения проблем региона. В частности, ядерного развития.