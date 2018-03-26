В Кемерово горит дом в частном секторе

В Сети появилась информация об очередном инциденте в Кемерово. Загорелся один из частных домов.

В группе «Инцидент Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация, в которой автор рассказал о горящем доме. Он уточнил, что пожар случился на улице Сибирская. Также он дополнил публикацию снимком, на котором видно горящее здание, пожарников, тушащих огонь, и людей наблюдающих за происходящим.

Подписчики группы отметили, что нечего необычного в этом нет, и пожар может случиться где угодно. Однако другие сразу же вспомнили о недавней трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», назвав сам город Кемерово проклятым. Большинство считает, что инцидент просто стал причиной пристального внимания к любому пожару. Они уверены, что их количество не увеличилось. Пользователи Сети отметили, что пожары в жилых домах возникают по вине самих жильцов, которые не соблюдают правила безопасности. Один из мужчин, проживающий рядом с горящим домом рассказал, что всё ближайшее пространство заволокло дымом.