В Ленобласти женщина задушила возлюбленного подушкой после ссоры

В Кировском районе Ленинградской области 45-летняя женщина подозревается в удушении своего сожителя подушкой. Об этом сообщают региональные СМИ.

Инцидент произошел накануне в поселке Мга. По версии следствия, около 3 часов 21 апреля мужчина и женщина устроили скандал в квартире дома №56 на Комсомольском проспекте. Перед этим сожители употребляли алкогольные напитки. После ссоры партнеры легли спать, однако злопамятная подозреваемая взяла подушку и прижала её к дыхательным путям возлюбленного в попытке отомстить. А затем вызвала бригаду "скорой помощи".

Медицинские работники уже ничем не смогли помочь пострадавшему. Они зафиксировали, что смерть покойного наступила в результате механического удушья. Полицейские задержали сожительницу жертвы и допросили её. Та призналась, что задушила его во сне. Подробности происшествия правоохранители намерены выяснить в ходе проверки. По её итогам они примут решение о необходимости возбуждать уголовное дело по признакам убийства.