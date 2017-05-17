Жители Зеленогорска нашли на дне канавы труп в спальном мешке

20 апреля в Зеленогорске Ленинградской области местные жители заметили подозрительный сверток, который оказался трупом в спальном мешке. Об этом сообщают региональные СМИ из своих источников.

Находку совершили в лесу на территории Курортного района. Горожане обратили внимание на подозрительный полиэтиленовый сверток, лежащий неподалеку от дома №27 по Моховой улице. Своими подозрениями они поделились с сотрудниками правоохранительных органов.

Полицейские оперативно прибыли на место и выудили объект из канавы. При исследовании они обнаружили тело мертвой женщины, которую завернули в спальник и перевязали веревкой. Специалисты предполагают, что пострадавшая погибла около 2-3 месяцев назад. Её останки успели практически полностью разложиться, поэтому установить даже примерный возраст покойной без экспертизы нельзя. Подробности происшествия выясняются.