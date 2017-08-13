Звезда кино "Любовь и голуби" Нина Дорошина умерла в своей квартире

21 апреля знаменитая актриса Нина Дорошина скончалась у себя в квартире. Об этом сообщают столичные СМИ.

По информации источников, сосед услышал крики артистки и поспешил ей на помощь через незапертую дверь. Нина Дорошина едва дышала и хваталась за сердце. Вызванная бригада "скорой помощи" оперативно примчалась к пациентке, однако медики спасти ей жизнь не смогли. Смерть констатировали в 10:55. Предполагается, что знаменитость страдала от недуга сердечно-сосудистой системы.

Жалобы на сердце от Нины Дорошиной начали поступать ещё 18 марта. В апреле "неотложка" четыре раза прибывала к ней по вызову, однако долгое время актриса отказывалась от госпитализации. Потом она, всё таки, попала в больницу и была выписана в минувшую пятницу. После выписки Нина Дорошина заявила о стабильном состоянии и попросила фанатов не переживать по поводу её здоровья. Теперь же её не стало.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года. Закончив Театральное училище имени Щукина, молодая актриса впервые появилась на сцене театра "Современник" в 1958 году. А всесоюзная слава пришла к ней после популярной кинокартины "Любовь и голуби". В 1985 году Нина Дорошина удостоилась звания народной артистки РСФСР. Уже в Российской Федерации ей вручили также Орден Почета (в 2006 году) и Орден Дружбы (в 2010).