Травмированной при нападении на школу в Улан-Удэ девочке сделают пластическую операцию в Петербурге

В Санкт-Петербурге хирурги проведут пластическую операцию девочке, которая сильно пострадала во время январского нападения на школу в Улан-Удэ. Так пресс-секретарь Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова написала в Facebook.

Пострадавшая школьница уже прошла лечение черепно-мозговой травмы в Северной столице и некоторое время сможет побыть в родном Улан-Удэ. Специалисты Алмазовского центра нейрохирургии успешно провели ей серию очень сложных операций, а затем позаботились во время восстановительного периода. Стоит отметить, что пациентку несколько дней удерживали в искусственной коме. Вскоре 13-летней девочке придется вновь отправиться в Петербург, чтобы доктора хирургическим методом восстановили внешний вид поврежденных участков головы.

Дора Хамаганова со слов матери школьницы отметила, что сейчас девочка наслаждается родиной, переписывается с друзьями и одноклассниками в социальных сетях, кушает "вкусняшки" маминого приготовления и готовится вернуться в школу. По словам главы пресс-службы медучреждения, ей требуется длительный курс реабилитации в "хорошем санатории".

Как ранее сообщала "Версия", 19 января девятиклассник ворвался в школу №5 в Сосновом Бору и устроил бойню вместе с двумя соучастниками. Сейчас им предъявили обвинения. В результате их действий семь человек получили травмы. Подозреваемые находятся под стражей до 19 июля. Их разместили в корпусе СИЗО для несовершеннолетних.