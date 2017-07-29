В Новосибирске «Чуйский тракт» оказался затянут дымом

В группе «ВКонтакте» аноним опубликовал сообщение о том, что на трассе М52 стало невозможно ездить из-за нулевой видимости. Участок дороги в Искитимском районе, недалеко от посёлка Ложок заволокло дымом.

Видеозапись, сделанная автором публикации, показывает незначительные очаги огня, которые уже тушат прибывшие пожарные подразделения. Работе препятствуют сильные порывы ветра в южном направлении. Большую опасность представляет дымовая завеса на дороге, которая не позволяет водителям видеть проезжающий мимо транспорт.

В комментариях подписчики предположили, что причиной пожара стали непотушенные окурки, выкинутые из проезжающих машин. Также жители сжигают мусор и прошлогоднюю траву, не смотря на сильный ветер. По этой причине уже не первый год в этом районе случаются пожары. За разведение огня не по правилам, нарушителям грозят штрафы, но пользователи отмечают, что ситуация все равно не меняется.