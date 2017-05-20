В Армавире мать заявила об избиении мальчика воспитателем детсада

Жительница Армавира обвиняет воспитательницу детского сада в избиении её сына. Об этом она 21 апреля рассказала региональным СМИ.

Как сообщает мать ребенка, в минувшую пятницу она заметила ссадину на лице мальчика, когда забирала его из дошкольного учреждения.

Ребенок заявил, что травму ему нанесла воспитательница. Обеспокоенная мама начала разбираться с сотрудниками детсада, однако воспитатель и заведующая не смогли внятно объяснить ситуацию и пообещали разобраться в понедельник.

Тогда родитель доставила сына в травмпункт, где доктор оказал лечение и отправил сигнал в полицию, согласно должностной инструкции. Вскоре женщину позвали в ОПДН и опросили. Она решила написать заявление с просьбой наказать воспитателя за нанесение травмы ребенку.

Полицейские начали проверять инцидент и добыли запись с видеокамеры. По словам пострадавшего, он получил удар после обеда за шалости в игровом уголке вместе с другим воспитанником группы. На видео момент удара обнаружить не удалось. Сначала дети пообедали, а затем начали баловаться на ковре. В какой-то момент педагог взялась отчитывать мальчика, однако сразу после этого момента запись не сохранилась. Предполагается, что из-за длительной съёмки в накопителе устройства закончилась свободная память.

По словам заявительницы, предполагаемая нарушительница факт удара отрицает. Она добавила, что сын посещает садик около трех лет и раньше никогда не приходил побитый. Лишь получал другие наказания за непослушание. Однако в связи с происшествием женщина планирует добиться для воспитателя ответственности. Мама предлагает уволить её из детского учреждения.