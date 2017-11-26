В Омске полицейский выстрелами остановил хулигана с ножом

19 апреля омский участковый полицейский при помощи табельного оружия остановил хулигана с ножом, избивавшего горожан. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

В четверг около 19:30 лейтенант Вусал Сафаров во время обхода заметил правонарушение на улице Крупской. На тротуаре агрессивный злоумышленник бил мужчину и двух женщин. Свидетели происшествия заявили стражу порядка, что у подозреваемого в кармане скрыт нож. Вусал Сафаров приказал дебоширу остановить избиение, однако желаемой реакции не получил. Тогда он достал табельный пистолет и, предупредив о намерении его применить, сделал четыре выстрела в воздух.

Вскоре после этого прибыли коллеги участкового уполномоченного из патрульно-постовой службы. Они помогли Вусал Сафарову задержать агрессора и транспортировать его в полицейское отделение. Там личный досмотр действительно выявил в кармане задержанного складной нож. Против задержанного составили протокол об административном нарушении по признакам мелкого хулиганства. Оказалось, что 43-летний горожанин уже имеет несколько судимостей. Теперь полицейские проверяют обстоятельства на предмет оскорбления сотрудника МВД. Сам же хулиган считает, что из него сделали "козла отпущения".