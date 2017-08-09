В Саратове маршрутка сбила 14-летнего подростка

Вечером 20 апреля в Саратове 14-летний подросток пострадал от столкновения с маршрутным такси. Об этом в субботу рассказала пресс-служба региональной ГИБДД.

По информации автоинспекторов, инцидент произошел в 20:25 на территории Кировского района города. Юноша пересекал проезжую часть в недозволенном месте у дома №140 по улице Астраханской, на отрезке между улицами Посадского и Зарубина. При этом пешеходный переход находился в нескольких метрах.

Из-за нарушения правил дорожного движения, юноша угодил под микроавтобус марки Ford Solaris, ехавшего по 41-му маршруту под управлением 66-летнего водителя. В результате ДТП мальчик травмировался, и теперь получает медицинскую помощь в стационаре больницы. Туда его доставила бригада "скорой помощи".