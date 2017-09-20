В США 48-летняя женщина занималась сексом с собакой

В США пару засудили за жестокое обращение с животными. На основании фото- и видеоматериалов, найденных в доме, им были предъявлены обвинения в зоофилии.

50-летний Фредерик Мансанарес и его 48-летняя жена Джанет Солано были арестованы по подозрению в жестоком обращении с животными. Расследования начались после того, как Солано позвонила в отдел полиции и заявила про насилие в семье. При встрече с офицером, она утверждала, что муж принуждал ее к сексу с собакой. Но, через шесть месяцев уже и ей были предъявлены обвинения в зоофилии. В доказательство вины, полиция предъявляет фотографии и видеозаписи. Где на данный момент находится пострадавшая собака – неизвестно.

В штате Колорадо зоофилия наказывается законом, запрещающим жестокое обращение с животными. Данная поправка была внесена в 2007 году, в соответствии с изменениями в законодательстве США, до этого подобные действия не являлись противозаконными.