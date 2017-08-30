Группа исследователей BEAMS собрала доказательства присутствия НЛО в Англии

В Англии группа журналистов и исследователей, изучающих паранормальные явления, были сильно удивлены новой находке. На юго-западе Англии в графстве Корнуолл они обнаружили новое необычное НЛО.

Новое наблюдение стало скачком в области изучения инопланетной жизни. Исследователи один за другим стали докладывать о странных событиях в местах от Лонсестона до Ньюлина в 2017 году. Также они доложили о своих наблюдениях за неопознанным объектом рядом в Марасионе.

За все наблюдения отвечает общество BEAMS (Общество Британской Земли и Воздушных Мистерий), которое собирает энтузиастов и наблюдает за паранормальными явлениями на планете Земля.

Об новых доказательствах присутствия НЛО в Англии рассказал директор общества Хилари Портер. Он сообщил о большом количестве наблюдений за инопланетными кораблями в прошлом году и заявил, что у них есть два веских доказательства визита инопланетян в Марасион.

Один из очевидцев написал в отчёте: «Я видел огромный красный свет ... примерно в 10:20 ночи, когда я подошел к нему, возможно, на 36 метров, то он мгновенно исчез».

Другие наблюдатели рассказали о необычных сверкающих огнях над рекой Мегависи в Корнуолле.

Всё это стало поводом считать, что присутствие НЛО в Англии стало обычным явлением, однако исследователи хотят получить больше информации об инопланетянах и просят любителей НЛО ходить на «охоту» с хорошей камерой.