В Москве из банка украли флешку с криптовалютой стоимостью 4 млн рублей

В пятницу, 20 апреля, в одном из московских банков мужчину ограбили на 4 миллиона рублей.

Данное происшествие произошло на улице Лефортовская. Мужчина принес в банк флешку с популярной в наше время криптовалютой для продажи. Эту флешку планировалось продать за 4 миллиона рублей, однако денег продавец так и не получил. Человек, который должен был ее купить, направил на мужчину оружие и отобрал флешку с криптовалютой.

После этого грабитель выбежал на улицу. Свидетели видели, как он сел в «Мерседес» и уехал.

Следственная группа ведет расследование. В Гу МВД города Москвы сообщили, что сейчас стражи порядка проверяют информацию о том, действительно ли у потерпевшего украли крупную сумму денег. Обстоятельства данного происшествия выясняются.