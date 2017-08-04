В Подмосковье дверь оторвалась от электрички и ударила трех подростков

20 апреля в Люберецком районе Подмосковья дверь электрички оторвалась и травмировала трех подростков, стоявших на платформе. Об этом рассказала пресс-служба Управления МВД на транспорте Центрального федерального округа.

По информации правоохранителей, 17-летние граждане стояли на станции Томилино в момент прибытия электропоезда из Москвы к Платформе 47 километр. Одну из створок перекосило, а после соприкосновения с перроном - совсем оторвало и бросило в сторону ожидающих.

Пострадавшие получили различные травмы. Медики оказали необходимое лечение прямо на станции. К счастью, повреждения оказались не слишком тяжелыми и госпитализации не потребовали. В настоящее место инцидента проверяют сотрудники полиции. Они намерены исследовать обстоятельства ЧП и передать собранные материалы в Следственный комитет. Стоит отметить, что электричка уехала дальше по маршруту без половины двери.