В США мужчина после 17 лет заключения получил $10 млн за ложное обвинение

Мартину Танклеффу 17 лет назад было предъявлено обвинение в убийстве родителей. Только спустя почти два десятилетия заключения и десяти лет судебных разбирательств ему удалось добиться признания своей невиновности. В счёт возмещения морального ущерба суд выплатит Танклеффу 10 миллионов долларов США.

В округе Саффолк в штате Нью-Йорк 1988 года были обнаружены тела родителей 17-летнего Мартина. Они погибли из-за ножевых ранений. Родителей обнаружил сам Мартин и детектив, путем психологического давления, вынудил его сознаться в убийстве, которого он никогда не совершал. Сотрудники полиции использовали в своих аргументах якобы данные отцом Мартина показания, хотя тот так и не пришел в себя после комы.

Никаких письменных свидетельств своей причастности к убийству подросток не давал, но его все равно признали виновным и в 1990 году, и он оказался в тюрьме. Через 17 лет Мартин вышел на волю, а еще через два решил подать заявление на судью, который ложно признал его убийцей.

В ходе дела Мартину помогал адвокат и близкий друг Марк Говард. Процесс длился целых десять лет, и к нему привлекалось не одно адвокатское агентство. В результате потерпевшему удалось добиться обжалование приговора и установить справедливость.

Как заявляет сам Танклефф, теперь адъюнкт-проффесор Джорджтаунского университета, цель его ходатайства была не в том, чтобы получить состояние в 10 миллионов долларов, а в том, чтобы наказать следователей, которые заставляют невиновных давать ложны показания, вместо того, чтобы искать настоящих преступников.