В Ростове школьница вырезала нецензурное слово на автомобиле с разрешения матери

Мать решила научить дочку отстаивать свои интересы. Очевидцы увидели, как девочка пишет нецензурные слова на машине соседки, а мать её одобряет.

Свидетель такого «урока» выложил видео в группу в социальной сети. На ролике видно, как возле чёрной иномарки стоят мать и девочка школьного возраста. Далее девочка начала что-то выцарапывать на автомобиле, а мать при этом стояла рядом и давала ей наставления.

Причиной испортить чужое имущество стало недовольство женщины из-за того, что её соседка заняла парковочное место, на котором она привыкла оставлять свою машину.

Жители Ростова осудили поступок дочки и матери и заметили, что за такое они должны понести административную ответственность. Также подписчики были злы на женщину, которая подаёт дурной пример своему ребёнку.