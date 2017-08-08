В Калининграде неизвестный представился Путиным и заявил о бомбе на вокзале

Экстренные службы Калининграда обыскали два вокзала, пытаясь найти бомбу. Звонок к ним поступил от человека представившегося Владимиром Путиным.

Позвонивший в экстренную службу рассказал о том, что на парковке у Северного вокзала находится очень много машин. Он обратил своё внимание на то, что в случае чрезвычайного происшествия подъехать и отъехать будет невозможно. Представившийся Путиным попросил разобраться со сложившейся ситуации.

Неизвестно, почему диспетчер не обратил внимания на фамилию звонившего, но через несколько минут к Северному вокзалу приехало множество машин экстренной службы города. Причем предметом для поисков была бомба.

После того, как ничего найдено не было, они решились отправиться на Южный вокзал. Но и там им не удалось найти заложенную бомбу. Следующим решением экстренной службы стал звонок Путину. Он рассмеялся в ответ, и сказал, что просил разобраться с большим скоплением машин, а не искать бомбу.