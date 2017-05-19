"Не уведомляли": в Перми экскаватор снес дом, пока хозяин работал

Пока житель Перми находился на работе, экскаватор практически разрушил его дом. Ситуацию 20 апреля прокомментировал пострадавший и администрация города.

Инцидент произошел в Мотовилихинском районе - в микрорайоне Архиерейка. Утром, в отсутствие всех жильцов, строительная техника от администрации прибыла к деревянному двухэтажному зданию и начала сносить его. Соседи заметили шумную операцию и поспешили уведомить водителя, что первый этаж квартиры все ещё обитаем, там есть документы, мебель и ценные вещи. Экскаватор остановился, не доведя демонтаж до конца, и стал ждать жильцов.

Александр Дементьев, владелец, рассказывает: в начале апреля дом пострадал от пожара. В результате этого здание отключили от электросети. Большую часть времени мужчина жил у своих знакомых. А жена и дети вот уже несколько месяцев обитают у родственников. По словам Александра Дементьева, власти не предупреждали о сносе, хотя имеют телефонные номера и его самого, и супруги. Теперь же из документов у него остался только паспорт.

Глава управления жилищных отношений Мария Сирина утверждает, что руководство города попросту не могло связаться с зарегистрированными по адресу людьми. Выездные проверки жильцов не выявили. Известный постоянный обитатель скончался при пожаре. После этой трагедии комиссия по ЧС провела заседание и решила снести опасное здание, чтобы пресечь повторное возгорание. Представители управления имущественных отношений добавили, что занимаются поисками другой зарегистрированной в доме семьи. Они обещают выделить жилплощадь тем, кому после неудачного сноса больше негде жить.