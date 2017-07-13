В Алабаме 16-летний подросток поджог дом со своей сестрой и мамой

В Алабаме 16-летниго подростка Николаса Ламонса обвиняют в намеренном поджоге дома и убийстве 32-летней матери Кимберли. Она умерла, когда вернулась в горящий дом за 9-летней дочерью. Женщина задохнулась от дыма, а девочка и ее бабушка получили серьёзные травмы. Шериф утверждает, что доказательств вины Николаса более чем достаточно.

В ходе расследования дела, следователи нашли достаточно доказательств того, что юноша знал о том, что делает, а также, что внутри находятся люди, которые не смогли бы быстро покинуть горящее здание. Так же шериф добавила, что виновник оставался возле дома во время пожара и убежал, когда к дому прибыли аварийно-спасательные службы. Вследствие чего ему и были предъявлены обвинения. Судить 16-летниго преступника будут как взрослого.





Синтия, сестра Ламонса, получила серьезные травмы после пожара. Родственники семьи, пишут, что Кимберли не удалось до нее добраться, и девочка выпрыгивала из окна. Сейчас она находится в детской интенсивной терапии.