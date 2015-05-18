Мосгорсуд за взятки назначил полковнику СК Максименко 13 лет заключения

Мосгорсуд приговорил экс-главу ГУ собственной безопасности СКР полковника Михаила Максименко к 13 годам лишения свободы. Такое решение судья Олег Музыченко объявил 20 апреля во время заседания.

Михаила Максименко обвиняли в коррупции особо крупных масштабов. Обвинение сумело доказать, что подсудимый принимал взятки от преступных авторитетов. "По совокупности преступлений", суд также лишил его звания и назначил штраф на сумму в 165 миллионов рублей.

Адвокат Андрей Гривцов в своем комментарии судебного процесса отметил, что защита довольна работой судьи. Олег Музыченко организовал слушание на высоком уровне и предоставил стороне высказать все свои аргументы. Однако у юриста имеются претензии к предварительному следствию. По словам адвоката, в рамках уголовного дела имели место быть нарушения подследственности и необоснованное засекречивание многих документов. Названные факторы сильно принижали права Михаила Максименко.