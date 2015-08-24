ВАК не лишил ученого звания ректора грозненского университета за использовании "Википедии" в написании диссертации

Высшая аттестационная комиссия в Чеченской Республике не стала лишать ректора университета в Грозном Хасана Таймасханова, который брал для своей диссертации данные из "Википедии". Так 20 апреля заявил Андрей Заякин, эксперт научного сообщества "Диссернет".

Хасан Таймасханов руководит Грозненским государственным нефтяным техническим университетом. Днем ранее основатель портала Сергей Пархоменко на своей странице в Facebook сравнил текст работы с соответствующими страницами из "Википедии". Из его публикации видно, что диссертация содержит целых шесть страниц, полностью скопированных из веб-ресурса. По словам Сергея Пархоменко, в работе также есть плагиат из других источников. Помимо этого, статистика за 2003 год оформлена в виде данных за 2007, а 2004 - за 2010. Диссертация посвящена устойчивому развитию Чечни, однако некоторая информация связана с Калмыкией.

В пятницу Адрей Заякин сообщил, что экспертный совет не увидел крамолы в использовании материалов с "Википедии". Члены посчитали этот сервис подходящим источником для составления докторской. Так сказал глава ВАК Владимир Филиппов, а остальные согласились с его мнением. Сам же Хасан Таймасханов говорил на русском языке плохо, поэтому разобрать его высказывания в свою защиту было сложно. Стоит отметить, что с 2007 по 2008 года ученый занимал пост министра сельского хозяйства региона.