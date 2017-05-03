В Челябинской области девушка выложила фото, где прикуривает от свечи в храме

В Челябинской области девушка выложила фото в одну из социальных сетей, где прикуривает от свечи в храме. Полиция уже установила личности подростков, поддержавших ее поведение.

Сотрудники Главного управления МВД по Челябинской области сообщают о случае, в ходе которого девушка из Магнитогорска пыталась прикурить от свечи в местном храме. Согласно информации, которую они предоставляют, сделанные фотографии она показала на своих страницах в нескольких социальных сетях. Такое поведение возмутило некоторых жителей того же города, которые и показали снимки более широкой публике.

В результате ими заинтересовались в Магнитогорской епархии. Там подтвердили, что фотографии действительно сделаны в Свято-Вознесенском соборе. Подростки запечатлели себя на фоне входа в него, а также в самом храме на фоне икон и возле свечей.

МЕстный священник уже пообщался с родителями девочки, которая фотографировалась с сигаретой. Он поделился своими странными впечатлениями после беседы. По его словам, ему показалось, будто девочка вообще не поняла, что сделала и почему ее поведение осуждается взрослыми.