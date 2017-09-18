Жители Волгограда уличили инопланетян в укладке камыша

В Волгограде необычный узор в примятом камыше стал предметом активного обсуждения среди пользователей соцсетей. Горожане предполагают, что подобную укладку сделали инопланетяне.

Началось всё с фотографий любопытных очевидцев, которые поинтересовались у сообщества причинами явления. Многие сошлись во мнении, что это аналог знаменитых кругов на полях, и стебли растений не могли так переплестись между собой под воздействием природных факторов. Они убеждены, что тут постарались представители инопланетных цивилизаций. Один из авторов обратил внимание, что большая часть камыша уложена в одну сторону, а небольшая полоска - отклоняется от общего курса.

Как это всегда бывает в подобных обсуждениях, нашлись скептически настроенные люди. Они объясняют картину неравномерным таянием льда на реке. Пользователь пишет, что, на его взгляд, все стебли легли в сторону потока. А зоны с ровным камышом остались после снега или наледи. Другой поддержал теорию и отметил, что таким образом поток воды просто нашел себе дорогу в процессе половодья.