В Починке "горы трупов" подстреленных собак оставили на виду горожан

В Смоленской области догхантеры оставили множество убитых собак лежать в Починке на виду у горожан. На это жалуются очевидцы.

Незадолго до отстрела бродячих животных, предупреждение об этом появилось в городской газете. Однако после принятых мер застреленные псы по неизвестной причине остались лежать там, где их настигла смерть. При этом раньше после подобных мероприятий трупы оперативно собирали и увозили с улиц. Починцы утверждают, что зрелище мертвых животных приводило в истерику детей.

Более того, в этот раз истребители не щадили даже домашних питомцев. Йоркширский терьер гулял на улице вместе с хозяйкой. Он носил ошейник и заметный бантик на голове. Песик увлекся и погнался за кошкой, а немногим позже владелица обнаружила его бездыханным.