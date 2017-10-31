В Нижнем Новгороде снесли новую крышу и оставили людей жить под открытым небом

В новгородском доме, расположенном по адресу бульвар Мира 11, новую крышу просто убрали. Из-за этого у жильцов начали течь вода прямо вдоль стен.

В ближайшие дни в Нижнем Новгороде пройдёт дождь, и жильцы дома опасаются, что крышу так и не вернут на место. Причину, почему её снесли, также не сообщают. Дело в том, что она не протекала и не было проблем с ней вплоть до инцидента, который произошёл 19 апреля. Сообщается, что рабочие пришли и просто демонтировали часть крыши.

Результаты сноса запечатлели на камеру. Снимки шокировали жителей Нижнего Новгорода, и теперь горожане планируют подать коллективную жалобу властям, чтобы вернули крышу в прежнее состояние и возместили ремонт жильцам дома по адресу бульвар Мира 11.